Mit der Kamera über der Schulter und vorsichtigen Schritten betrete ich das Areal. Alle Sinne auf maximal gestellt, sieht man schon die tollsten Spiegelungen im Wasser. Weidenbäume und knorrige Äste fallen mir auf. In dem gegenüberliegenden Ufergestrüpp sehe ich eine Bewegung und bleibe wachsam. Dann erkenne ich ein Reh, welches sich sehr geschickt vor einem umgestürzten Baumstamm versteckte. Etwas weiter gehe ich fast 2 Meter an einem abgelegten Rehkitz vorbei ohne es zu bemerken. Kurios ist, diese Stelle habe ich schon einmal passiert und das Kitz nicht bemerkt. Erst als es aufsprang, sah ich es, ich kann gerade noch ein Foto machen und ein weiteres unscharfes beim Wegrennen.Dann fiel mir im Wasser eine langsame Bewegung auf. Biber dachte ich und machte einige Fotos, bevor er wieder verschwand. An der Biberburg angekommen war alles ruhig. Ich stelle mich an einen Baum in Deckung und konnte so einen großen Teil des Gewässers beobachten. Lange dauerte es allerdings nicht, bis sich mein „Biber“ wieder blicken ließ. Schnell erkannte ich aber, dass es kein Biber ist, sondern die ungeliebte Verwandtschaft, ein Nutria. Ich bekam bis zur letzten Lichtausnutzung noch einige brauchbare Bilder von der Nutria.Ein schöner Geburtstagstag geht zu Ende!