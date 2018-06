Der Rosenbrunnen

in schönsten Farben immerfort.Wenn dann der Himmel strahlt in blauund Sonne stellt sich auch zur Schau,dann ist es wieder an der Zeit,der Brunnen braucht ein neues Kleid.So warf er ab den lila Fliederund schmückt sich nun in Rosen wieder.Und jeder der es gerne will,steht vor dem Brunnnen staunend still,setzt sich im Schatten auf die Bank,den Eichen hier sei großer Dank.Und schon nach wenig langer Zeitist man erholt und auch bereit,sich wieder in den Tag zu stürzen,um ihn mit Rosenduft zu würzen.