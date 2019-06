Biber in NRÜ

Tagelang habe ich schon in den Abendstunden auf der Lauer gelegen, um endlich mal wieder anständige Biber-Fotos zu bekommen. Doch das ist nicht immer so einfach. Mal eben hin und Fotos machen, ist nicht. Zu klären ist: Wann verlässt der Biber seinen Bau? Wo geht er hin? Und das Licht muss auch noch stimmen. Heute habe ich nur etwa eine Stunde gewartet, bis der Biber sich zeigte. Ich wusste ja, er nimmt in letzter Zeit einen bestimmten Überweg. Vorher hatte ich die Kamera dort aufgebockt in der Hoffnung, heute wird er sich an Land zeigen. Sein Ziel ist fast immer die Leine. Um dorthin zu kommen, hat er mehrere Möglichkeiten, er benutzt aber nicht immer dieselbe Stelle um in die Leine zu kommen. Sicher ist, um in das Leinegewässer zu kommen, muss der Biber einen kleinen Landweg benutzen. Und dort stand heute mein Stativ.Mal wieder Fotografenglück und den richtigen Riecher gehabt.