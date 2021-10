Tanztheaterprojekt „Welfentanz 1681 - Sophie Charlotte tanzt 2021“

Im Schloss "Landestrost" in Neustadt a. R. führt das Barockorchester „Concerto Farinelli“ zusammen mit der Tanzcompagnie „HeliosKine“ aus Paris dasauf.Französische Musik von Jean Baptiste Lully und seinem Namensvetter Jean Baptiste Farinelly, dem langjährigen Kapellmeister am hannoverschen Hofe, wird Texten aus den Briefen Sophies von der Pfalz und G.W. Leibniz gegenübergestellt.Außerdem erklingen Arien aus der frühen Händel Kantate „Apollo e Dafne“, die Händel in seiner hannoverschen Zeit komponiert haben könnte und die von französischer Musik inspirierte erste Orchestersuite von Bach.Moderation und Gesang – Dietmar SanderChoreographie – Pierre-Francois DolléGesamtleitung und Idee – Volker MühlbergAnmeldung unter: concertofarinelli.de