Weihnachtsoratorium mit Jazzresonanzen

Barocke Klänge und swingender Jazz im Dialog

„Mich begeistert dieser Dialog zwischen Barockmusik und jazzigem Swing sehr."

Wenn wir am 2. Advent in der Klosterkirche Mariensee (Neustadt/Rbg) Bachs Meisterwerk "Weihnachtsoratorium" aufführen, klingt das zunächst wie immer. Original Bach. Etwas ist allerdings von Beginn an anders: statt eines Orchesters begleiten 9 Saxophone Chor und Solisten. Und dann passiert es: an einigen Stellen begeben sich die Saxophone, es ist das Ensemble "Westfälische Saxophoniker" auf eine kleine musikalisch swingende Jazzreise.Dann kehren sie zurück und es geht weiter mit Original-Bach.Das meint Dirigent Claus-Ulrich Heinke. „Insgesamt entsteht durch den schönen Saxophonklang ein neuer Höreindruck, der einen frischen Zugang zu Bachs unvergleichlicher Musik ermöglicht.“„Wir freuen uns sehr, mit der SingAkademie Niedersachsen zusammen zu arbeiten. Seit der ersten Aufführung im Jahr 2018 haben wird diese Version des Oratoriums schon mehrfach mit Erfolg aufgeführt. Schön, dass wir jetzt mit einem guten Chor und ausgezeichneten Solisten in der Klosterkirche Mariensee zu Gast sein können.“Bei diesem Konzert singt der Konzertchor der SingAkademie Niedersachsen. Als Solisten wirken mit Tonja-Lea Schneider-Sopran, Christiane Heinke-Mezzosopran, Jörn Lindemann-Tenor und Peter Frank-Bass.Karten für dieses besondere Konzert kosten im Vorverkauf 22€ in der Kategorie 1 und 18€ in der Kategorie 2. An der Abendkasse dann 25€ und 20€. Karten gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Biermann, Wunstorfer Straße, Neustadt am Rübenberge, Telefon 05032-94690 oder per Email: vorstand@singakademie-niedersachsen.de