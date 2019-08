Pension Schöller - ein Angriff auf die Lachmuskeln

Diebietet diese Posse mit viel, viel Witz, mit schönen Gags, mit Spaß! Man merkt es allen Beteiligten an: Sie möchten nicht nur dem Publikum etwas bieten. Sie haben selbst Vergnügen an den zwei Stunden Spiel. Und die Rollen sind einfach so besetzt, als ob alle sich selbst spielen. Dem Major nimmt man ab, dass er überzeugter Militär ist und war. Die Schriftstellerin saugt jede Obskurität mit dem Kugelschreiber auf und schreibt daraus irgendwelche Bücher. Und dann ist da noch der Schauspieler mit dem Sprachfehler. Er kann kein L aussprechen und spricht immer ein N. Komischerweise hat natürlich genau sein Text unendlich viele L in den Worten. Man bewundert ihn und sein Spiel einfach nur. Natürlich spielen Junior Klapproth überzeugt den Verliebten und sein Onkel den Reichen auf der Suche nach einer Erfahrung in einer Irrenanstalt. Seine Schwester ist die Ahnungslose. Und die Beiden Leiter der „Irrenanstalt“ passen absolut dort hin. Die verbindende Rolle hat der Kellner Hans.Es geht zwei Stunden vergnügt verrückt zu und die Lachmuskeln haben viel zu tun. Eine gelungene Inszenierung – unbedingt sehenswert!Schön wäre, wenn man auch wissen würde, wer auf der Bühne steht. Leider kann man nirgends einen Hinweis auf die Rollenbesetzung finden. Das gibt es leider immer noch nicht. Aber dieses ist nur ein kleiner Schönheitsfehler. Er mindert nicht den Spaß am Zuschauen, würde aber die Wertschätzung der Protagonisten erhöhen.