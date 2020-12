Mein Beitrag zur "Frankfurter Bibliothek"

Die Frankfurter Bibliothek zählt zu den am weitesten verbreiteten Lyrik-Anthologien der Nachkriegszeit.Der Band wird regelmäßig von den Staatsbibliotheken in München und Berlin und den Nationalbibliotheken in Frankfurt, Wien, Bern und Paris sowie der Library of Congress in Washington eingestellt und dokumentiert den Wert der Beiträge und die Bedeutung derAutoren.Die aktuelle Würdigung wurde dem Gedicht „Die größte Macht“ zuteil und ist Band 2 („Beim Waldspaziergang eingefallen“) der Reihe „Lyrik aus meiner Gedankenwelt“ entnommen. Dieser 2. Band schildert Autobiografisches und allgemeine gesellschaftskritische Momente in wechselnden Versformaten, wobei ich mir stets ein Augenzwinkern nicht verkneifen kann.Der Verlag 3H-Medien kann die Buchreihe von mir die im Verlag 3H-Medien erscheint, nur wärmstens als Geschenk empfehlen.Produktinformation• Taschenbuch • Verlag: 3H-Medien • Sprache: Deutsch • ISBN: 978-3-9822437-0-2• Preis: 17,90 € • Das Buch ist im Internet erhältlich (Amazon)