Eine männliche Leiche im Eilveser Forst?In diesem idyllischen Dorf im Neustädter Land?Wie konnte das nur geschehen und wer ist verantwortlich für diesemysteriöse Tat? Sollte der Täter etwa unter der Eilveser Bevölkerungzu finden sein? Kriminalhauptkommissar Ihrig und KrmininaloberkommissarinHausmann ermitteln.Doch kann die Gerüchteküche des Dorfes tatsächlich zur Klärung desFalls beitragen? Ihrig und Hausmann treffen im Zuge der Ermittlungenauf mehrere Personen, die ein Tatmotiv gehabt hätten. Schließlich spitztsich der Fall zu und der Kreis der Verdächtigen schrumpft. Schlussendlichkönnen die beiden Kommissare den Fall aufklären, wobeiihnen keine Anstrengung zu viel und kein Tortenstück zu groß ist.Chapeau an das Filmteam Eilvese und die Laiendarsteller des Ortes.Wer noch nicht in den Genuss dieses Dorfkrimis gekommen ist kann unbesorgtsein, denn ab Mai gibt es ihn auf DVD und kann so Einzug in jedes Wohnzimmer halten.