Klassik in der Johannes Kapelle Metel

Neustadt, O.T. Metel: Kapelle Metel |

Yingtuo Zhang (Cello) und Kristian Petkov (Fagott)

spielen Werke von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini und Hans Gal am Sonntag, 26.11.2017, 17.00 Uhr

Zwei internationale Profi-Musiker bringen die Kapelle zum Klingen! Yingtuo Zhang bekam mit 6 Jahren ihren ersten Cellounterricht und studierte nach dem Besuch des Musikgymnasiums in Guangzhou (China) an den Musikhochschulen in Weimar und Hannover, wo sie heute lebt. Neben ihrer Konzerttätigkeit unterrichtet Yingtuo Zhang an der Musikschule Neustadt. Kristian Petkov erhielt im Alter von 12 Jahren seinen ersten Fagottunterricht und studierte an den Musikhochschulen in Sofia (Bulgarien) und Weimar, wo er später auch unterrichtete. Seine Konzerttätigkeit mit namhaften Ensembles wie dem Gewandhausorchester Leipzig führte ihn u.a. nach Österreich, Italien, Frankreich und Luxemburg