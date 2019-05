Kapellenfest in Metel am 15. Juni 2019 - es ist wieder soweit!

Neustadt am Rübenberge: Kapellenstraße | Am 15. Juni 2019 feiert der Freundeskreis der Johannes-Kapelle e.V. in Metel seine kleine Kapelle mit dem beliebten Kapellenfest.



Auf die Besucher wartet ein tolles Programm mit Live-Musik. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Erstmals wird eine Kapellenbank den Besitzer durch eine Tombola wechseln. Auf die kleinen Besucher warten tolle Spiele und wer Lust hat, kann sich in einen Löwe oder eine Prinzessin verwandeln lassen.



Für die hungrigen Gäste gibt es wieder ein leckeres Tortenbuffet und wer es gern herzhaft mag, der kann sich am Grill von der Feuerwehr mit Deftigem stärken.



Wir freuen uns auf viele große und kleine Besucher, die mit uns unsere kleine Kapelle in Metel feiern werden.



Tortenspenden nehmen Marie-Luise Detmering (Tel.: 05032 2187) und Ilona Dettmering (E-Mail ilonadettmering@htp-tel.de oder Mobil 0171 5118047) gern entgegen.