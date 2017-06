Kapellenfest in Metel - 10 Jahre Freundeskreis der Johannes-Kapelle

Neustadt am Rübenberge : Kapellenstraße |

Am 24. Juni 2017 feiert der Freundeskreis der Johannes-Kapelle e.V. in Metel sein 10-jähriges Jubiläum. Auf die Besucher wartet ein tolles Programm. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt. Im Anschluss daran findet wieder eine Versteigerung einer Kapellenbank statt und eines "Jubiläumströpfchens". Auf die kleinen Besucher warten tolle Spiele und wer Lust hat, kann sich in einen Löwe oder eine Prinzessin verwandeln lassen. Für die hungrigen Gäste gibt es wieder ein leckeres Tortenbuffet und wer es gern herzhaft mag, der kann sich am Grill von der Feuerwehr mit Deftigem stärken. Wir freuen uns auf viele große und kleine Besucher, die einen schöne Veranstaltung in Metel erleben werden.