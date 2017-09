Gestaltet Euren Sender für die Region Hannover mit...

Dann auf zum Lokalradio Neustadt. In 2 Redaktionen (Regions- oder Kirchenredaktion) könnt ihr Euch kreativ beteiligen. Wir geben Euch das nötige Rüstzeug mit, erfolgreich Radio zu machen und bieten dazu diverse Schulungen und Weiterbildungen an. Ihr werdet es nicht glauben wie schnell ihr Euren ersten eigenen Beitrag fertig stellt oder als Moderator/Moderatorin hinter dem Mikrofon steht...Vorraussetzungen: Einfach Spaß am Medium Radio...Guckt doch einfach mal rein!!Wir suchen außerdem:Helfende Hände für: Vorstandsarbeit, Internetredaktion, Veranstaltungsplanung, kleine Reparaturarbeiten im Sender, Mitgliederwerbung u.v.m.Interesse: Dann einfach eine Mail an info@lokalradioneustadt.de senden, wir antworten so schnell wie möglich!