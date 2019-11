Frühstück in der Vorweihnachtszeit beim DRK-OV Frielingen

Am Mittwoch, den 27.November 2019 läd der Vorstand des DRK-Ortsvereins Frielingen zum vorweihnachtlichen Frühstück ein. Im Frühstücksraum des Hotel Bullerdiecks steht das Büfett für Mitglieder und Gäste bereit. Die Blaulinge der DRK-KiTa Farbenfroh aus dem Ort sind schon ganz aufgeregt. Sie proben schon seid Tagen ein kleines Programm für diesen Tag ein. Die Gäste können sich schon freuen auf Lieder und ein kleines Theaterstück freuen. 5 Plätze sind noch frei, einfach vorbeikommen und dabei sein in gemütlicher Runde so kurz vor Weihnachten.