Namens-Rätsel - endlich Freitag...

Um den Träger welchen Namens geht es hier? Als "Viertelneger" hätt' man wohl

ihn einst bei uns gescholten.

Doch ist er heute ein Symbol

für Gleichheit, die wir wollten.

Fontane schon sprach deutlich Lob

des Vetters innig Triebe

als er geschichtlich' Verse wob

von treuer Heimatliebe.



Doch leider droht uns Ungemach,

diesmal aus andrem Grunde:

Beim Sprechen fällt ein T uns flach,

von Sprachregeln gibt's Kunde.

So wird bei uns ein Name kurz

zum leichten Schimpfwort - ist das schnurz?



