Heute schon die Brust gestrichen?

Brust-Kosmetik im Krankenhaus?

Als ich neulich einen Patienten im Klinikum Neustadt a. Rbge. des Klinikums der Region Hannover besuchte, bekam ich von einer netten Krankenschwester eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Die Kontaktdaten als solche sind für mich von marginalem Interesse, wohne ich doch nur 400 m von der Klinik entfernt und kann jederzeit in das Haus hinüber gehen.Trotzdem warf ich zu Hause mal einen Blick auf die Visitenkarte. Er entlockte mir ein Lächeln. Zwar wusste ich schon seit längerer Zeit, dass heutzutage statt des Begriffsauch im deutschen Krankenhauswesen die Bezeichnungüblich ist. Doch dass man sich auf der Station auch mitbeschäftigt, war mir absolut neu. Der Drang, alles zu verenglischen, treibt ungeahnte bunte Blüten!, verehrte Krankenhausverwaltung, ist das englische Wort für, und zwar für die Substanz, nicht die Art oder Qualität der Farbe, dieheißt., aberWas die Herrschaften meinen, so kann man aus dem Zusammenhang schließen, ist eigentlich, also. So wäre es dann sinnvoll:, ein nicht sehr angenehmes Symptom, das die stationäre Aufnahme im Krankenhaus durchaus angemessen erscheinen lässt.Fragt sich nur, ob es die deutschen Begriffe nicht auch tun würden?