Wo das wilde Wasser rauscht - Wasserfall in Neustadt am Rübenberge

Neustadt am Rübenberge : Wasserfall

Argentinien und Brasilien haben die Iguazú-Wasserfälle, die USA und Kanada die Niagara-Fälle - doch das platte Niedersachsen hat den Wasserfall bei Neustadt am Rübenberge! Und der kann auch mächtig rauschen und brosen, wenn das Wasser der Leine am Wehr hinunter stürzt.

Wenn ihr einen Ausflug ins Neustädter Land und in das schmucke Städtchen Neustadt am Rübenberge plant, solltet ihr unbedingt auch einen Abstecher zum Wasserfall an der Apfelallee machen. Der ist zu jeder Jahreszeit ein echter Hingucker. Mit etwas Glück könnt ihr dabei wie wir einen Graureiher beim Fischen beobachten. Mit wachem Blick hatte er das Wasser und die dort schwimmenden Fische im Auge, während um ihn herum die Wassermassen der Leine wirbelten. Fasziniert beobachteten wir ihn vom anderen Flussufer aus und lauschten dem Tosen des Wasserfalls.Auf unserer nächsten Tour ans Steinhuder Meer schauen wir sicher wieder hier vorbei und machen auf der idyllisch gelegenen Bank mit Blick auf den spritzigen Wasserfall ein Päuschen.