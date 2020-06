Wanderung der 49 on top Gruppe Hannover: Zum Blanken Flat bei Vesbeck (Rundwanderung)

Die Europäische Union hat das ca. 30 km von Hannover entfernte Blanke Flat als besonders schutzwürdiges Habitat erklärt. Es ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Für Naturfreunde ein lohnenswertes Ziel, welches wir einmal durchqueren wollen. Da die Wege im Naturschutzgebiet nicht verlassen werden dürfen, nehmen wir uns das Hochmoorgebiet als letztes Drittel unserer Wanderung vor. Der Start erfolgt in Sachen ‚Kultur‘. In alten Schriften wird bereits 1360 eine Wassermühle in Vesbeck erwähnt. Was daraus wurde und was heute noch zu entdecken ist, werden wir erfahren. Anschließend starten wir von Vesbeck im weiten Bogen nach Esperke. Dort befindet sich nicht nur der schönste Fußballplatz der Region, sondern auch ein gastfreundliches Vereinsteam, welches für uns den Grill anwerfen wird!Die Zwischenverpflegung unterwegs kommt aus dem Rucksack, sollte aber ausreichend Platz für Gegrilltes lassen. Wer Vegetarisches essen möchte, gibt das bitte bei der Anmeldung an.Wegstrecke: Die ca. 15,5 km lange Strecke verläuft ohne nennenswerte Höhenunterschiede überwiegend auf befestigten Land- und Forstwirtschaftswegen. Im Flat stoßen wir auf schmale, sandige Pfade. Stöcke werden nicht benötigt.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z