Viele Veranstaltungen des LandFrauenVereins Schneeren

Die nächste Aktion führte Landfrauenomas mit ihren Enkelkindern mit 2 voll besetzten Bussen in das Weyher Theater. Dort sah man das Theaterstück „Pippi in Taka Tuka Land“ von Astrid Lindgren. Danach wurde noch der Weyher Weihnachtsmarkt besucht. Kinder und Großeltern waren begeistert von dem schönen Nachmittag.In der 1. Adventswoche trafen sich dann Landfrauenomas und -mütter in der Waldschule in Schneeren um an 4 Vormittagen mit allen Kindern der Grundschule Kekse zu backen. Dabei hatten wieder alle sehr viel Spaß.Die letzte Veranstaltung in 2019 war die Weihnachtsfeier. In den vorherigen Jahren gab es 2 Veranstaltungen. Zuerst traf man sich mit den über 75-jährigen Mitgliedern zum Kaffeetrinken und zu einem späteren Zeitpunkt wurde noch eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Da aber die meisten über 75-jährigen auch zur Weihnachtsfeier kommen hat man beide Veranstaltungen zu einer gemeinsamen Nachmittagsveranstaltung zusammengelegt. Natürlich gab es weihnachtlichen Kuchen bzw. Schnittchen und man hatte sich viel zu erzählen. Die Landfrauen wurden an diesem Nachmittag vom Weihnachtsmann überrascht, der einen Sack voll Geschenke mitgebracht hatte. Alle Landfrauen erhielten ein Nikolausmännchen und die Vertrauensfrauen und Vorstandsmitglieder erhielten als Dank für ihre Arbeit über das Jahr verteilt einen schönen Jahreskalender. Die 1. Vorsitzende Petra Lange verlas die Weihnachtsgrüße der 1. Vorsitzenden des niedersächsischen LandFrauen Vereins Elisabeth Brunken. Im Laufe des nachmittags gab sie dann noch Weihnachtsgeschichten in Hoch- und Plattdeutsch zum Besten. Es war ein schöner kurzweiliger Adventsnachmittag an dem auch kräftig Weihnachtslieder gesungen wurden. Zum Schluss wünschte die 1. Vorsitzende allen Anwesenden ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr und lud alle Mitglieder zur nächsten Veranstaltung am 14.01.2020 in den Schneerener Krug zum Thema „Schutz gegen Betrug und Einbruch“ ein.