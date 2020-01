VETERANOS treffen sich zum Jahresabschluss

Mit dem neuen Mitglied Hartmut Wagner an der Triangel verstärken sich die VETERANOS zum Schützenfest 2020. Der Klang des Triangels, an richtiger Stelle angewandt, hat einen besonderen Reiz, wird wie das Becken bei besonderen Effekten eingesetzt und gibt den Musikstücken den letzten Pfiff. Mit einem Triangel Spieler im Spielmannzug VETERANOS hat sich Dete Klamann einen langen gehegten Wunsch erfüllt. Traditionell hatte die „alte“ Bärenmusik immer einen Spieler an der Triangel so Klamann. Das erste üben der VETERANOS findet wie immer auch schon traditionell in den Räumen von Malermeister Schulz statt. Eine optische Überraschung 2020 wird es laut Jens Oliver Böttcher geben. Aber darüber mehr im nächsten Bericht.