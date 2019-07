Tischtennissparte unternimmt Fahrradtour

Die angekündigte Unwetterwarnungen für diesen Tag ließ die Teilnehmer nicht verunsichern und somit radelte die Gruppe bei Sonnenschein pünktlich um 14:00 Uhr los.Damit die Tour aufgrund der hohen Temperaturen nicht so anstrengend wurde, wurden im Vorfeld ausreichend Stopps eingeplant. Glücklicherweise gab es in diesem Jahr nicht einen Ausfall durch platte Reifen, abgesprungene Fahrradketten etc. zu beklagen. Mit viel Spaß, guter Laune und Freude an der Natur ging´s dann auch nach der Hälfte der Strecke und ca. 300 Meter vor dem nächsten geplanten Stopp, schnurstracks ins angekündigte Unwetter hinein. Anders als sonst, sollte der Wetterdienst an diesem Tag Recht behalten. Von einigen wurde die ungewollte Erfrischung aufgrund der hohen Temperaturen dankend angenommen und andere fanden halb durchnässt noch einen Unterschlupf in einer Bushaltestelle oder einer Tankstelle.Nach einer Viertelstunde konnte die Fahrt zum nächsten geplanten Stopp bzw. Gasthaus fortgesetzt werden. Gut gestärkt und durchgetrocknet wurden dann die letzten Kilometer der geplanten Tour in Angriff genommen. Zufrieden am Ziel angekommen ging ein schöner Nachmittag zu Ende.