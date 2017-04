Siedlergemeinschaft Neustadt besucht den NDR

Ein Höhepunkt war natürlich der Besuch in einem Studio, aus denen so bekannte und beliebte Sendungen wie z.B. die "Plattenkiste" oder "Hallo Niedersachsen" gesendet werden. Beeindruckt waren die Besucher vor allem von der vielfältigen technischen Ausstattung der Sendeplätze der Redakteure und den Abläufen im Studio. Die Fragen der Besucher wurden von den Redakteuren geduldig beantwortet, sodass der "Zuhörer/Zuschauer" sich ein Bild machen kann, wenn er NDR 1 Niedersachsen eingeschaltet hat.Nach etwa 2 Stunden Rundgang war es Zeit für einen Besuch in der Studioküche, wo man sich mit einem kräftigen Mittagessen von dem interessanten und informativen Rundgang stärkte. Die Führung endete mit einem Gruppenfoto, das auf den Internetseiten des Senders abgerufen werden kann.Noch war Zeit bis zur Rückfahrt. Daher war ein Spaziergang am Nordufer des Maschsees eine willkommene Abwechslung. Das April-Wetter war gnädig und das Ufer des Sees schon relativ belebt; vielleicht ein Ziel für die nächste Veranstaltung. Vom Hauptbahnhof ging es dann mit dem Zug nach Neustadt.