Siedlergemeinschaft Neustadt besucht Bremen

Hafenrundfahrt - Warum nicht mal in Bremen?

So dachten 25 Mitglieder und Freunde der Siedlergemeinschaft Neustadt und machten sich unter der Leitung von Hans-Dieter Feise, der die Organisation übernommen hatte, mit dem Zug auf nach Bremen, um dort die Sehenswürdigkeiten der Stadt und bei einer Rundfahrt mit dem Schiff den Hafen der Hansestadt kennenzulernen. Als Start hatte man die "Schlachte" ausgesucht, die ca. 500 m lange Promenade an der Weser, die einen Eindruck von der maritimen Geschichte der alten Hansestadt vermittelt. Segelschiffe wie die "Alexander von Humboldt", die viele Jahre Waren über die Meere transportiert hatte und nun als Restaurantschiff den Gästen zur Verfügung steht, das Theaterschiff, auf dem auf 2 Bühnen nicht nur Komödien aufgeführt werden, sondern die Gäste auch kulinarisch bewirtet werden und viele andere Schiffe, die die beliebte Flaniermeile über Bremen hinaus bekannt gemacht haben.Am Ufer konnten die Besucher das vielfältige gastronomische Angebot bewundern und so ließ man sich nicht lange bitten und stärkte sich auf bayerische Art, bevor man am Martini-Anleger das Fährschiff "Hanseat" zu einer Weser- und Hafenrundfahrt bestieg. Weserabwärts ging es vorbei an den weitläufigen Anlagen des Übersee- und des Europahafens und den für die Schifffahrt erforderlichen nautischen Einrichtungen, über die die Fahrgäste ausführlich informiert wurden. Zurück am Anleger begab man sich zur Böttcherstraße, der für ihre Kunstwerke und Museen bekannten "heimlichen Hauptstraße" Bremens. Gerade noch rechtzeitig erreichte die Gruppe das historische Kaufmannshaus, an dem einmal täglich das 1934 geschaffene Glockenspiel aus 30 Porzellan-Glocken erklingt und dazu passend an einem Turm Bilder mit Motiven aus der Seefahrt gezeigt werden.Ein kurzer Weg noch und schon war man am Marktplatz angelangt. Ein Rundblick vom "Bremer Roland" zeigte das Herz der alten Hansestadt mit den bekannten Sehenswürdig- keiten - das zum UNESCO-Welterbe gehörende Rathaus mit dem Ratskeller, den imposanten Dom, das Haus der Bürgerschaft und das Gebäude "Schütting" (Sitz der Bremer Kaufmannschaft). Dass die Gäste aus Neustadt nicht unbemerkt geblieben waren, zeigte sich, als sie plötzlich mit den Worten "Hallo, Ihr Neustädter, was macht Ihr denn in Bremen" von dem ehemaligen Bürgermeister Henning Scherf begrüßt wurden. Noch blieb genügend Zeit für einen ausgiebigen Bummel durch das "Schnoorviertel", dem ältesten Stadtteil Bremens, in dem Künstler ihre Arbeiten präsentieren und kleine Cafes und Teestuben in idyllischer Umgebung zum Verweilen einladen, ehe es mit vielen Eindrücken einer schönen und interessanten Stadt zurück nach Neustadt ging.