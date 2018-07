Rock im Schloss 2018 (zum letzten Mal)

Neustadt am Rübenberge : Schlosshof Schloss Landestrost |

Ja, leider zum letzten Mal. Gleich nach Rock im Schloss beginnen dort Umbauarbeiten im Schloss und daher wird erstmal kein „Rock im Schloss“ mehr stattfinden. Aber dieses Mal gibt’s noch’ne richtig geile Party mit:



SCARLET SHADE sind eine junge Band mit vier Musikern aus Neustadt, die mit ihrem progressivem und alternativen Rock schon bei einigen Konzerten in der hannoverschen Szene überzeugen konnten. Die Jungs schreiben Ihre eigenen Songs, die gut ins Ohr gehen und beim Publikum ankommen. Da darf man durchaus gespannt sein.



Mit BAKFISH sind zum ersten Mal Musikeraus unserem Nachbarort Wunstorf beim

Rock im Schloss zu Gast. Das Trio spielt seit 1991 in Originalbesetzung und hat über die . Jahre einen reifen Sound entwickelt, Die Musik von BAKFISH ist ein fetter, partytauglicher Mix aus Reggae und Rock. Fetzige Gitarrenriffs im Wechsel mit coolen Reggae-Parts, eingängige Melodien und der zweistimmige Gesang von Volker + Lennart sind die Eckpfeiler ihrer Musik. BAKFISH ist eine intensive Live-Band, sehenswert und voller Energie.



RECKLESS ROSES ist eine erstklassische Guns N Roses-Coverband aus Budapest, Ungarn. im Jahr 2012 gegründet, mit der Absicht Songs ihrer Helden so authentisch wie möglich zu spielen. RECKLESS ROSES nimmt das Publikum auf eine Zeitreise zurück bis in die 80er Jahre mit einem vollständigen Repertoire von „Guns N 'Roses“ mit Hits wie „Nightrain" „Mr. Brownstone " „Sweet child O’mine" „Live and let die" „November rain" „You could be mine" und natürlich der ultimative Hit "Paradise City ". Und sogar die Bandmitglieder sehen aus wie die Originale. RECKLESS ROSES sind Europas # 1 und meist gebuchte Tribute- band von „Guns N 'Roses“ und haben trotz ihrer kurzen Existenz schon in über 10 europäischen Ländern, unter anderem in Belgien, Deutschland, Österreich, Luxembourg und der Schweiz, mit über 300 Shows, in Clubs und auf vielen Festivals als Headliner ihr Publikum begeistert. Neustadts Schlosshof wird sich zur Paradise City verwandeln !!



GREEN RIVER GANG: Dieser Name steht für die zeitlose Musik der legendären Creedence Clearwater Revival und ihrem Frontman John Fogerty. Als die wohl versierteste CCR-Cover-Band lassen die fünf Musiker aus der Landeshauptstadt die Ära der späten 60’er und frühen 70’er Jahre wieder lebendig werden. Wer kennt nicht die Hits „Hey Tonight“ „Suzie Q,” “Proud Mary” und “Bad Moon Rising”. Ein sattes, erdiges Fundament und brillante Gitarren sorgen dafür, dass die Songs authentisch und kompromisslos in die Gehörgänge gelangen. Die wohl beste CCR-Coverband garantiert gute Stimmung und Musik vom Feinsten. Die unzähligen Kompositionen aus der Feder von John Fogerty bleiben so unvergessen.



…..und zum krönenden Abschluss des Abends hat natürlich wieder Neustadt geilste Band, die ROCKKANTINE ihr letztes Heimspiel ! In der brodelnden Kantinenküche wird wieder ein erlesenes Menü bereitet aus fetzigen und mitreißenden Classic-Rock-Hits, Disco-Knallern und NDW-Songs von hart bis zart. Der Schlosshof wird ein letztes Mal richtig kochen !!



Vielen Dank an dieser Stelle an unsere treuen Werbepartner (bitte Plakat beachten), ohne die diese Party gar nicht erst möglich wäre !!

Leckeres vom Grill und aus der Pfanne kommt in altbewährter Qualität von Heiner Plinke, wohltemperierte Getränke aller Art werden auch dieses Mal wie gewohnt frisch serviert. Für das leibliche Wohl ist also wieder bestens gesorgt.

Karten im Vorverkauf gibt’s bei derAllianz-Agentur Lühring& Hengst in Neustadt, Rundeel 7-9, im Bistro „C’est la vie“, Lindenstraße 1 und bei “Choco-Lühring” in der Mittelstr.28.

18. August 2018, 18:00 Uhr



