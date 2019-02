Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Neustadt im Verband Wohneigentum e.V.

Neustadt: Schützenhaus Neustadt |

Kann ein "Defi" Leben retten?

So lautet der Vorspann der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Neustadt, die am o8. März 2019 um 17.30 Uhr im Schützenhaus zu Neustadt stattfinden soll. Der plötzliche Herztod ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Fachleute sagen, der Einsatz eines Defibrillators ("Defi") ist die einzige Möglichkeit, um den Patienten wirksam zu helfen. Wie die Geräte zu bedienen sind und bei wem sie eingesetzt werden dürfen, darüber werden die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Neustadt anhand eines mitgebrachten Gerätes durch einen Facharzt im Rahmen der Jahreshauptversammlung informiert. Im Anschluss an den Vortrag werden Fragen zu dem Thema beantwortet.



Nach einer Erfrischungspause wird die Versammlung fortgesetzt mit dem Programm laut Tagesordnung. Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden und der Aussprache darüber wird der Kassenbericht vorgetragen und der Vorstand entlastet. Danach sind Ehrungen für 30- und 50jährige Mitgliedschaft vorgesehen und es wird über die geplanten Veranstaltungen für 2019 diskutiert.