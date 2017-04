Der Frielinger Heimatverein lädt am 1. Mai zur Radtour ins Grüne ein. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Hotel Bullerdieck in Frielingen. Die Tour ist auch für Ungeübte leicht zu bewältigen. Gäste sind gerne willkommen. Info bei Gert Henze Tel: 05131 2752