DESIMO: „Wahnhinweise“ Komik, Kabarett, Unerklärliches

(Komik, Kabarett, Unerklärliches)Glauben Sie niemandem – schon gar nicht sich selbst!Sicher ist an diesem Abend: Auf Irritation folgt Erkenntnis, auf Brillanz Unsinn, auf Las Vegas Yoga, auf Lachen Staunen.DESIMO verbindet seinen feinen, durchaus politischen Humor mit unfassbaren (mental-)magischen Momenten.Und er macht sich seine Gedanken. Obwohl - eigentlich macht er sich unsere Gedanken. Oder - denken wir letztendlich seine?Mit Witz, Charme, Esprit und ganz nebenbei beeindruckender Zauberkunst entdecken wir mit DESIMO unseren Alltag: Skurril ist das neue Normal. Dieser fabelhaft sinnverdrehende Abend ist schon fast eine entspannte Alternative zum Auswandern...In der Pause diskutieren die Zuschauer intensiv über das Erlebte, denn sie spüren: Die wahre Magie liegt in ihnen selbst. Der tief berührende Schluss hinterlässt offene Münder und ein sprachlos-begeistertes Publikum.Und so denken am Ende viele Gäste:“ Das glaube ich aber nicht!“ Deshalb rät DESIMO dringend, dabei zu bleiben. Glauben Sie nicht alles. Sonst werden Sie gnadenlos manipuliert!www.desimo.deVorverkauf: Famila Neustadt (Info-Tresen), HAZ/NP -Ticketshops und unter"kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de"