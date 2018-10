Der Frielinger Heimatverein lädt am Mittwoch, den 7.November 2018 zu einem besinnlichen Treffen mit Gänsebrustessen oder einem Auswahlgericht (Rinderschmorbraten) in das Hotel Bullerdieck ein.

Beginn ist um 18:30 Uhr. Im Anschluss an das Essen ist ein Lichtbildervortrag von der Busfahrt nach Bad Nauheim geplant.

Info und verbindliche Anmeldung bei : Christiane Felske Tel: 05031/72298 oder 01622442913