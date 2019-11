Anzeige

Lieber Geliebter, füttern Sie nur einen!

Heute erreichte mich wieder eine herzzerreißende Mail, nach dem Absenderkürzel zu urteilen, "aus Frankreich", geschrieben mit "schweren Tränen":



Lieber Geliebter,



Ich schreibe dir diese Post mit schweren Tränen in den Augen und großem Kummer in meinem Herzen. Ich bin Frau Guida Garrison. Eine Witwe zu spät Herr Garan Garrison; Ich bin 63 Jahre alt und leide seit langer Zeit an Brustkrebs. Mein Mann war Direktor J.C Industries bevor er starb.



Aus allen Indikationen verschlechtert sich mein Zustand und es ist offensichtlich, dass ich nach meinen Ärzten nicht mehr als 2 Monate leben werde. Ich habe einige Gelder, die ich von meinem spät liebenden Ehemann Herr Garan Garrison geerbt habe, die Summe von (4.800.000,00 Euro), die er hier bei einer Bank hinterlegt hat und ich brauche eine ehrliche, ehrliche und fürchterliche Person, die diese Gelder für Charity verwenden kann arbeiten, helfen den weniger Privilegien, und 30% dieses Geldes werden für Ihre Zeit und Anstrengung sein, während 70% an Wohltätigkeitsorganisationen gehen.



1) Für die Kranken, weniger privilegiert

2) Für die Witwen und die mutterlosen Babys

3) Waisenhäuser oder Wohltätigkeitseinrichtungen.



Ich freue mich auf Ihre schnelle Antwort von Ihnen für weitere Details. Humanitärer Appell: Es ist Liebe, die unsere Welt retten wird und wenn Sie nicht hundert Menschen ernähren können, füttern Sie nur einen.



Dein

Frau Guida Garrison



Allerdings, die Mail-Adresse, an die zu antworten ist, ist eine japanische. Wie kommt's, da doch der Stil dieser Nachricht eher auf Afrika verweist?



Google hat wieder sehr schlecht übersetzt (siehe die von mir kursiv gesetzten Wendungen). Wer würde im Deutschen aus "dear beloved" wohl "lieber Geliebter" machen? Wem kämen die "schweren Tränen in den Augen" in den Sinn? Wer machte aus einem "late husband" (englisch für "verstorbener Ehemann"), einen "späten Ehemann"? Wer verschwendete einen Gedanken an eine "ehrliche, ehrliche fürchterliche Person"? Aber immerhin ist auch das ein Verweis auf Afrika, wo Bedeutungssteigerungen (hier: sehr ehrlich) oft durch die Wiederholung eines Wortes ausgedrückt werden.



Wer fällt hier in Mitteleuropa eigentlich noch auf sowas herein? Es muss wohl schon "eine fürchterliche Person" sein!

