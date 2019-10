Der "Casus Knacktus"

Richtig ist aber, Hoch Majla sorgt in der kommenden Woche wahrscheinlich für eine weitere Wetterberuhigung - soll heißen -, Mitteleuropa, also auch wir in Bayerisch-Schwaben, würden von Hochdruckwetter geprägt sein. Eigentlich wäre dieser Umstand ein Grund zur Freude, da ja hoher Luftdruck oft mit angenehmen Sonnenschein in Verbindung steht. Doch hier beginnt schon auch derDer Hochdruckenfluss sorgt zwar für Wolkenauflösung und Sonnenschein. Wo möglich könnte es ab Mitte der kommenden Woche wieder mild werden bei Werten um 18 bis 23 Grad.Doch diekann einen weiterendas Leben schwer machen. Nebel und Hochnebel ist der Ärger. Denn bei anhaltenden hohen Luftdruck kann sich diese zähe Suppe wie ein graues"Leinentuch"- bei längerem Aufklaren in den Nächten auch dichter Nebelbilden, der sich auch tagsüber teilweise penetrand hält. Typische Gebiete sind meist die Flusstäler und Senken. Oft kann sich auch regional die im Hoch absinkendeLuft zu einer Inversion ausbilden - die ebenfalls mit einer Hochnebeldecke einhergehen kann.Und was können wir bei dieser Wetterentwicklung tun, eigentlich nur Daumendrücken....das meint Holger Thieme von www.original-schwabenwetter.de oder com.