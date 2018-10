Workshops mit den Let´s Dance Profis Renata und Valentin Lusin

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

" 10 Punkte mit Krone"



In Zusammenarbeit mit dem Landestanzsportverband Bayern (LTVB) organisierte das Tanzsport-Zentrum Augsburg am 13.10.18 zwei Workshops mit dem Profitanzpaar Renata und Valentin Lusin bekannt unter anderem aus der Fernsehsendung Let´s Dance.Tanzbegeisterten Paaren sollte mit diesem Angebot die Gelegenheit geboten werden Kontakt mit dem Hobby Tanzen in einem Verein aufzunehmen.Ein weiteres Ziel der Workshops war es, den Breitsporttänzern zu zeigen, wie es die Profis in der Fernsehsendung Let´s Dance mit den Promis auch tun, wie man schon mit etwas Technik Tanzschritte faszinierender aussehen lassen kann…..und die Rechnung ging auf: Die Teilnehmer waren begeistert, von den Möglichkeiten, die ein Verein bietet, von Unterrichtsmethoden, die in einem Vereinstraining zum Einsatz kommen, von Ambiente und Flair im TSZA, und last but not least, an diesem Nachmittag auch vom eigenen Lernfortschritt.Ebenso begeistert waren die Lusins von Ihren aufmerksamen Schülern, die fleißig übten und nachfragten. Renata und Valentin gaben individuelle Tipps, für jeden Teilnehmer nach eigenem Leistungsstand und unterrichteten mit vielen anschaulichen Bildern und mit Vergleichen aus der Fernsehsendung – das quälende Gummiband kam auch bei uns zum Einsatz!Für den Vormittag waren eigentlich Privatstunden für die Turnierpaare mit den beiden Profis geplant. Jedoch hatte ein Zugschaden die Anreise verzögert, so dass sie nicht, wie geplant schon am Vorabend anreisen konnten. Daher war nur noch eine Privatstunde bei Renata und Valentin möglich, die im Laufschritt den Tanzsaal erreichten, nach der aufregenden Anreise. Die beiden Paare, die in den Genuss kamen, schwärmten und erkundigten sich nach der Stunde sofort nach dem nächsten Termin, an dem das erfolgreiche Trainerpaar wieder in Bayern arbeitet.Eine gewinnbringende Veranstaltung auf der ganzen Linie.Das TSZA bedankt sich beim LTVB für die Möglichkeit zur Ausrichtung der Workshops, bei den Organisatoren für Ihre hervorragende Arbeit und bei den sympathischen Profis für Ihre unkomplizierte und offene Zusammenarbeit. Unseren Gästen danken wir für die Teilnahme an den Workshops und freuen uns Euch bald wieder im TSZA begrüßen zu dürfen.