Von Torschützenkönigen, (Vize-)Meister, Meistern und Aufsteigern

Am vergangenen Samstag versammelten sich ein letztes Mal in der Saison 2018/19 viele Anhänger der Neusässer Handballer in der heimischen Eichenwaldhalle, um dort die Mannschaften spielen zu sehen und die Ehrung der Funktionäre, Torschützenkönige, (Vize-)Meister und Aufsteiger zu erleben.

Nach dem Spieltag der gemischten E-Jugend durfte sich das Team der Abteilungsleitung rund um Abteilungsleiter Maximilian von Schönfeldt zuerst bei allen Funktionären des Vereins bedanken, bevor es daran ging, die besten Schützen der einzelnen Mannschaften zu küren. Herausragend war hierbei, Spielerin der Damenmannschaft und mit 93 Toren in 14 Spielen unangefochtene Torschützenkönigin der gesamten Bezirksliga. Außerdem durften gleich zwei Mannschaften für ihre besonderen Erfolge geehrt werden: Diebeendete eine erfolgreiche Spielzeit 2018/19 mit 15 Siegen, einem Unentschieden und nur zwei Niederlagen auf einem tollen zweiten Platz als. Dieholten sich verdient diemit 14 Siegen und nur zwei Niederlagen.Doch noch war die Saison nicht für alle Mannschaften beendet und so ging es für die erste Herrenmannschaft gegen die zweite Garde aus Göggingen in ihrem letzten Punktspiel, welches mit 31:32 gewonnen werden konnte, um den angestrebten Aufstieg. Nun ist es offiziell!Als Tabellenzweiter hätte Neusäß eigentlich eine Aufstiegsrelegation spielen müssen, da Relegationsgegner Lauingen-Wittislingen jedoch auf dieses entscheidende Aufstiegsspiel verzichtet, steht Neusäß neben den Handballfreunden aus Hochzoll und der TSG Augsburg als dritter Aufsteiger fest. „Es freut uns über alle Maßen“, so Abteilungsleiter von Schönfeldt, „dass wir nun den anstrengenden Weg einer Relegation umschiffen können.“Das allerletzte Spiel der Neusässer Handballer bestritt an diesem Tag die zweite Herrenmannschaft und beendete die Spielzeit 2018/19 mit einem 36:33-Sieg gegen TSV Weißenhorn. Somit steht die zweite Garde am Ende auf einem zufriedenstellenden vierten Tabellenplatz in der Bezirksklasse. Alles in allem blicken die Handballer auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Neben der Meister- und den beiden Vize-Meister-Mannschaften feierten dienach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga problemlos denund landeten am Ende auf Platz vier und auch die restlichen Jugendmannschaften holten allesamt Plätze im (oberen) Mittelfeld. Somit geht es jetzt verdient in die erholsame Saisonpause, bevor die Jugendteams ab Mai in die Qualirunde starten und für alle Mannschaften die Vorbereitung für die neue Saison 2019/20 beginnt.