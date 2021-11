Volleyballclub überreicht Erlös der Aktion „Pritschen für die Pflege“

Mitglieder, Familie und Freunde des Vereins konnten durch radeln, joggen und natürlich volleyballspielen – im Rahmen des Erlaubten – Punkte für ein Gesamtziel des Vereins sammeln. Dieses Ziel wurde um den sechsfachen Wert übertroffen und so kam über die angesprochenen Sponsoren aus Stadt und Landkreis ein Betrag von 1500 Euro zusammen.Am 27.10. konnten die Mitarbeiter des Caritas Seniorenzentrums Notburga in Neusäß-Westheim zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in gemeinsamer Runde feiern. Der 1. Vorstand des VC Neusäß, Axel Bülow, und der Ehrenvorsitzende Harro Wolf überreichten zur Finanzierung dieser Mitarbeiterfeier den Spendenbetrag an Herrn Gedon, Leiter des Seniorenzentrums.Herr Gedon betonte in seiner Ansprache, wie sehr es die Belegschaft schätzt, dass die Mitglieder des VC Neusäß dem Pflegepersonal während des Lockdowns nicht nur Beifall geklatscht hatten, sondern eine Aktion unterstützten, die den Mitarbeitern des Seniorenzentrums direkt zugutekommt. Herr Bülow wiederum betonte nochmals die Wertschätzung für die Arbeit im Pflegedienst, die sich auch im außerordentlichen Engagement der Vereinsmitglieder ausdrückte und richtete seinen Dank natürlich auch an die zahlreichen Sponsoren.Herr Bülow und Herr Wolf tauschten sich im Anschluss in geselliger Runde mit einigen Mitarbeitern aus und freuten sich sehr über die positive Stimmung.