Volleyball Club Neusäß blickt am Sommerfest auf 25-jähriges Bestehen zurück

Das diesjährige Sommerfest des VC Neusäß war nicht nur nach der langen Coronazeit eine Besonderheit. Neben der tollen Gelegenheit mal wieder mannschaftsübergreifend zusammenzukommen, feierte der Verein außerdem sein 25 jähriges Jubiläum.

Bei unerwartet tollem Wetter trafen sich Mitglieder, Freunde und Familie bereits vormittags zum traditionellen Weißwurstfrühstück im Jugendhaus in Dinkelscherben. Gestärkt konnte dann direkt mit zahlreichen sportlichen Aktivitäten begonnen werden. So wurden natürlich Volleyball im Sand und auf dem Rasen, sowie zahlreiche andere Sportspiele auf der großzügigen Freiluftanlage gespielt. In den Abendstunden kam man schließlich zum Grillen und gemütlichen Beisammensein ums Lagerfeuer zusammen.„Gemeinschaft und Geselligkeit waren von Beginn an Grundpfeiler bei uns“, erinnert sich eines der vier anwesenden Gründungsmitglieder des Vereins. Dieser entstand aus einer Gruppe der Volkshochschule heraus, die sich 1996 nach langen Bemühungen um eigene Hallenzeiten von ihrem ursprünglichen Träger loslöste. „Anfangs waren wir eine reine Familiengruppe“, erzählt Mitgründerin Uta Wolf, die nun schon sein etlichen Jahren als Trainerin im Verein engagiert ist. „Wir akquirierten unsere Kinder und deren Freunde und waren schließlich selbst überrascht, wie schnell der Verein wuchs.“Mit Mitgliederschwund hatte der VC Neusäß nie zu kämpfen- im Gegenteil. Jahr für Jahr erfreut er sich stetigem Zuwachs, besonders im Jugendbereich. Uta Wolf glaubt, dass der Grund dafür im Charakter des Vereins liegt: „Als Hobbyverein, der trotzdem qualitativ hochwertiges Training anbietet, haben wir scheinbar den Nerv der Zeit getroffen. Die Spielerinnen und Spieler können ohne Druck und enormen Zeitaufwand gemeinsam Teamsport auf unterschiedlichen Leistungsniveaus betreiben.“ Maßgeblich dazu beigetragen hatte Norbert Bietsch mit der Gründung und Organisation oder Augsburger Mixedliga. So machte er die Vernetzung und damit Spieltage für Mixedteams erst möglich. Der langjährige Vorstand und Trainer Harro Wolf betont außerdem, dass es ihn mit stolz erfülle zu sehen, wie seine Zöglinge sich spielerisch sowie menschlich entwickelt haben.Bei der Frage nach schwierigen Zeiten für den VC Neusäß fällt Mitgründerin Hilde Bietsch sofort etwas ein. Die Zeit während Corona verlange nicht nur den Sportlerinnen und Sportlern viel ab, sagt sie. Besonders für die Funktionäre und das Trainerteam war und ist es eine große Herausforderung sich den fortwährend neuen Vorgaben anzupassen. Es galt und gilt den Spagat zu schaffen zwischen dem Schutz vor Ansteckung und dem Wahrnehmen von sozialer und gesellschaftlicher Verpflichtung, besonders gegenüber Kindern und Jugendlichen, die Sportvereinen innewohnt.Als Anerkennung und Dank für ihre großartige Idee den VC Neusäß zu gründen und über so viele Jahre zu begleiten, wurde Hilde und Norbert Bietsch und Uta und Harro Wolf schließlich feierlich ein Volleyball aus „Gründerzeiten“ überreicht. Nach diesem rundum gelungenen, sommerlichen Jubiläum blickt der Verein nun freudig auf eine hoffentlich weitgehend störungsfreie Saison 2021/22 und auf viele weitere Jahre sportliche Erfolge und eine tolle Gemeinschaft.