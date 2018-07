Volle Damen- Volleyballpower aus Neusäß

In zwanzig spannenden Minuten besiegten die Neusäßer zunächst die Nachbarn aus Gersthofen, mussten sich dann jedoch gegen die Konkurrenz aus Weißenhorn und Mauerstetten geschlagen geben. Durch einen abschließenden Sieg gegen Kleinaitingen, gelang ihnen trotzdem noch die Weiterqualifikation für die mittlere Gruppe.Hatten die Spielerinnen anfangs mit der ungewohnten Netzhöhe und der neuen Zusammensetzung zu kämpfen, zeigten sich die Damen schließlich mit jedem Satz eingespielter, stärker und souveräner. Für den Rest des Tages blieben sie in allen vier verbleibenden Begegnungen ungeschlagen und konnten sich dieses Mal sogar beim zweiten Duell gegen Mauerstetten in einem ausgeglichenen Satz in den letzten Minuten siegreich behaupten.Für die Neusäßer Damen endete der sportliche Tag somit mit dem Gruppensieg und dem sechsten Platz der Gesamtwertung. Auch das Trainerduo Uta und Harro Wolf waren mit diesem tollen Ergebnis, der spielerischen Leistung und der Dynamik der kurzfristig zusammengestellten Gruppe höchst zufrieden. Kommende Saison wird der VC Neusäß dann neben den erfolgreichen Mixed- Teams auch mit einer U16 Mädchen Mannschaft aktiv beim Damenvolleyball mitmischen.