Vielen Dank für die Unterstützung

Dieses Angebot nahmen die Bürger/Unterstützer TSV hervorragend an. Bereits um 8.45 Uhr waren die Ersten vor Ort und gaben Ihr Papier ab. Sie legten es auf die bereitgestellten Tische und die Helfer warfen das Papier in den bereitgestellten Container. Dieser füllte sich erstaunlich schnell, so daß bereits um 10.30 Uhr ein weiterer Container bestellt wurde.Aufgrund von glücklichen Umständen ist der dann auch gegen Mittag gekommen.Ebenso gut angenommen wurde der Abholservice für ältere, hilfsbedürftige Bürger. Die Fußballer holten das Papier coronagerecht (Vater mit Tochter/Sohn) ab und brachten es zum Container.Aufgrund der durchweg positiven Resonanz und der großen Unterstützung, werden wir die Art vorerst weiterbehalten.Wir freuen uns auf Euch und sagen nochmals Danke für Eure Unterstützung!