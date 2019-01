Tanzerfolg geht weiter

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Johanna und Adrian starten erfolgreich ins neue Tanzjahr

Beim Auftaktturnier zur Bayernpokalserie den "Bavarias First" im dancepoint Königsbrunn ertanzten sich Johanna und Adrian Gutschon in der Hauptgruppe II - ihrer Altersklasse - den zweiten Platz. Vor ihnen lag ein österreichisches Paar, dass in die Wertung der bayerischen Pokalserie nicht eingerechnet wird. Daher starten Sie das Turnierjahr mit der Führung des Bayernpokals, so wie sie am Endes des Jahres beim letzten Turnier die Serie beendeten. Zuvor hatten die beiden in der leistungsstarken Hauptgruppe neben vier österreichischen Paaren und einem weiteren bayerischen Paar einen souveränen vierten Platz von 14 Paaren ertanzt.