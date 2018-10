Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Aufstieg in die C Klasse Hauptgruppe Latein

er HGR D Latein-Paar Sarah Jean Reiner und Alexander Peikos erfolgreich am Lechtanzfestival in Königsbrunn und Augsburg teil.Trotz zweier spannender Finale mit jeweils 7 Paaren holten Sie am Samstag zwei Platzierungen und stiegen damit erfolgreich in die HGR C-Klasse Latein auf.Herzlichen Glückwunsch.