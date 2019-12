Steppacher Fußballer grillen für behinderte Kinder

Neusäß : EDEKA Schmid |

Die Fußballer vom TSV Steppach bauen, am Samstag den 21.12.2019, einen Grillstand beim EDEKA Schmid in Steppach auf und verkaufen Steak- und Bratwurstsemmel. Der komplette Erlös kommt der Tagesstätte (Haus Radegundis) der Malteser für behinderte Kinder und Jugendliche zu Gute. Zusätzliche Spenden werden natürlich ebenfalls direkt weitergeleitet.

Diese Aktion hat mittlerweile Tradition, bereits zum 3.Mal stehen die Fußballer mit Ihrem Organisationschef "Bibi" Igelspacher am Grill. Die "Materialien" werden von Andreas Schmid gesponsert. Die Jungs freuen sich über einen großen Umsatz, denn je mehr Würste und Steaks verkauft werden, desto höher ist die Spende für das Haus Radegundis!!!