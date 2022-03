Starker Auftritt von Odau und Moreira dos Santos

Am vergangenen Wochenende startete Felix Odau ('09) als Einziger Vertreter der schwäbischen Schwimmvereine bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Schwimmen in Dortmund. Jeder Schwimmer startete über 200m Lagen, 400m Freistil, sowie 50m Beine, 100m und 200m einer bestimmten Lage.Für Felix Odau war der Wettkampf ein voller Erfolg. Über 400m Freistil verbesserte er sich im Vergleich zum vergangenen Wochenende um 6 Sekunden und konnte in 04:54,64 nicht nur das erste Mal unter die 5 Minuten-Grenze schwimmen, sondern unterbot gleichzeitig den alten Vereinsrekord von Matthias Schwarz aus dem Jahr 2006.Weitere Bestzeiten gab es über 200m Lagen und 200m Schmetterling.Insgesamt konnte er sich so den 17. Platz seines Jahrgangs in ganz Deutschland erkämpfen.Am gleichen Wochenende maß sich Elena Moreira dos Santos ('07) mit den besten Schwimmerinnen und Schwimmern Bayerns bei den offenen bayerischen Meisterschaften, bei der die Athleten unabhängig ihres Alters gewertet werden.Besonders stark präsentierte sie sich über die 200m Lagen. Schon im Vorlauf konnte sie ihre Bestzeit verbessern und zog als Fünfte in das offene Finale ein.Dort gab sie noch einmal alles und schlug nach einem spannenden Renne als Dritte an. Zusätzlich unterbot sie ihre Vorlaufszeit erneut und stellte in 02:30,53 einen neuen Vereinsrekord auf.Eine weitere Finalteilnahme sicherte sie sich über 50m Rücken, wo sie den sechsten Platz belegte.Für einen kleinen Verein wie das Schwimmteam Neusäß ist die Teilnahme an solch großen nationalen Wettkämpfe ein grandioser Erfolg und beweist, dass in Neusäß mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgreich gearbeitet wird.