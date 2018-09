Spendenübergabe: Neusässer Vereine unterstützen die mukis

Im Juni fand der 36. Landkreislauf in und um das Lohwaldstadion statt – ein sportliches Großereignis, das durch die Zusammenarbeit vieler Vereine und Organisationen aus Neusäß mit dem Landratsamt sowie der Stadt Neusäß möglich wurde. Doch nicht nur sportlich war die Veranstaltung ein voller Erfolg.



Beteiligte Vereine und Organisationen

Die Organisatoren engagierten sich auch sozial: Den Erlös des Verkaufs von selbstgebackenem Kuchen und Getränken– Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche, Schwäbisches Mutter-Kind-Zentrum Augsburg e.V. Der Verein setzt sich dafür ein, dass es die kleinen Patienten und ihre Eltern während ihres Klinikaufenthalts so angenehm wie möglich haben.Die organisierenden Vereine des Landkreislaufs waren sich einig: Das eingenommene Geld soll Kindern zugutekommen, denen es nicht so gut geht. Stattlichekamen zusammen. Uli Wellnhammer (TSV Neusäß, Abteilungsleiter Leichtathletik) überreichte nun im Rahmen der Landkreismeisterschaften Leichtathletik im Lohwaldstadion den Scheck an den 1. Vorsitzenden der mukis, Herrn Max Strehle.• ACO• Aktionsgemeinschaft Neusäß• BRK• Hainhofer SV• Familie Fendt, Betreiber der Sportheimgaststätte• Freiwillige Feuerwehr Alt-Neusäß• Junge Union• SV Ottmarshausen• TSV Neusäß• TSV Täfertingen• Wasserwacht Steppach