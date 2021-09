Schon in den Ferien wieder fleißig: VC Neusäß veranstaltet Saisonvorbereitungswoche

Mit Ende der Sommerferien steht der Beginn der Hallensaison beim Mixed-Volleyball unmittelbar bevor. Viele Gruppen des Volleyball Clubs Neusäß hatten die letzten Monate fast ausschließlich draußen im Sand trainiert. So boten die Trainingszeiten in der Realschulturnhalle des Neusäßer Schulzentrums während der letzten Ferienwoche die perfekte Gelegenheit wieder ins Hallenvolleyball zurückzufinden.

Dank des motivierten Trainerstabs konnten von Montag bis Freitag verschiedene Einheiten angeboten werden. So gab es vormittags Kinder- und Jugendtraining mit gesonderten Abschnitten für die neugegründeten U14 Mannschaften. Gruppenleiter Axel Bülow schulte die NeueinsteigerInnen nicht nur mit sportpraktischen Übungen, sondern gab auch eine Einführung in die Regelkunde und das Spielsystem mit festen Positionen. Fabian Meyer, der eigentlich das Erwachsenenteam in der A-Gruppe der Mixed-Liga trainiert, sammelte so auch erste Erfahrungen im Kinder- und Jugendtraining. Die Spielbegeisterung und Lernwilligkeit der Jugendlichen bereitete ihm hierbei viel Freude. Pia Baur konzentrierten sich währenddessen mit vielen spielerischen Elementen auf die Verbesserung von Grundlagentechniken wie Pritschen und Baggern bei den Jüngsten.Abends war die Halle dann für die alt eingesessenen Mannschaften der Mixed-Liga und die übrigen Trainingsgruppen des Vereins reserviert. Dies bot Gelegenheit, etwaige neue Mitspielerinnen und Mitspieler kennenzulernen und sich wieder an die Gegebenheiten und das Spielsystem des Hallenvolleyballs zu gewöhnen.Der Volleyball Club Neusäß kann angesichts der hohen Beteiligung der Spielerinnen und Spieler an dieser Vorbereitungswoche noch optimistischer in die kommende Saison blicken und hofft, dass auch die Pandemiesituation einen einigermaßen normalen Spielbetrieb erlauben wird.