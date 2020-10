Schach und Dame wieder bereit

Der Schlüssel zur Figurenkiste kann kostenlos abgeholt werden am Empfang der Wohnanlage des Betreuten Wohnens, Franzensbader Str. 1, zu den üblichen Öffnungszeiten (Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr, Mo-Do13-16.00 Uhr, Tel. 0821/484931) oder bei der Stadt Neusäß, Liegenschaftsamt, Tel. 0821/4606-115,-116,-118), zu den üblichen Rathausöffnungszeiten (Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr, Mi 14.00-17.30 Uhr, Do 8.00-16.00 Uhr). Bitte melden Sie sich dazu vorher kurz telefonisch an. Die Desinfektion muss jeder für sich selbst vornehmen.