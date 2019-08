Saisoneröffnung der Neusässer Handballer am 28.9.19

Der Handballsport wird immer beliebter, auch in Neusäß. Mittlerweile ist die Handballabteilung eine der größten Abteilungen beim TSV Neusäß. Beim Nachwuchs sind alle Altersklassen von der B-Jugend bis hin zu den Minis vertreten.

Am Samstag, den 28.09.2019 findet in der Eichenwaldhalle die feierliche Eröffnung der Saison 2019/2020 der Handballer statt

Folgende Highlights stehen auf dem Plan:Um 13:30 h spielt die weibliche C-Jugend gegen die Gäste vom TSV Meitingen.Um 15.30 h spielt die weibliche B-Jugend gegen die Mannschaft des TV Immenstadt.Um 16:30 h gibt es einen großen Fototermin mit allen Neusässer Mannschaften und Verantwortlichen der Abteilung.Um 17.30 h ist Anpfiff zum Spiel der männlichen C-Jugend gegen die Mannschaft von DJK Augsburg-Hochzoll.Und um 19.30 h folgt das Spiel unserer Männer II gegen den TSV WeißenhornDazwischen wird es eine kurze Ansprache des Abteilungsleiters Max von Schönfeldt geben sowie die Vorstellung der einzelnen Trainer/innen.