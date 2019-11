Modernes Ambiente für das Sportheim des TSV Neusäß

Von außen sieht das Vereinsheim des TSV Neusäß nach der energetischen Sanierung sehr modern aus. In den Innenräumen erwartet einen bisher der Charme vergangener Jahrzehnte. Dass sich dies nun ändern soll, haben die Mitglieder des Vereins im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen.



Mitte des Jahres verlor der TSV Neusäß seinen Pächter des Sportheims: Der langjährige Wirt Robert Fendt verstarb vollkommen unerwartet. Nachdem der erste Schock verkraftet war, kam die Vereinsspitze um den 1. Vorsitzenden Andreas Kindelbacher zu dem Entschluss, das Erdgeschoss des Vereinsheims zu renovieren. Dadurch soll nach der energetischen Sanierung der Außenhülle nun auch das Innere ein modernes Ambiente erhalten.Geplant sind umfangreiche Maßnahmen. Neben grundlegenden Arbeiten wie dem Streichen der Wände und Decken sowie dem Austausch der Bodenfliesen wird auch die Raumteilung neu gestaltet. Die bisherige Holzwand, die den Gastraum in zwei Hälften teilte, wird durch eine moderne, mobile Schiebewand ersetzt. Dadurch lässt sich der Raum flexibler nutzen und schnell und unkompliziert auf die Bedürfnisse anpassen.Die Holzdecken, an denen sich noch die Nikotinrückstände aus Zeiten vor dem allgemeinen Rauchverbot befinden, werden durch Trockenbauwände überdeckt. In diese werden Spots zur Beleuchtung eingesetzt. Darüber hinaus erhält der Raum eine zeitgemäße Multimedia-Anlage. Auch die Toiletten im Erdgeschoss werden erneuert.Finanziert soll die Renovierung durch Eigenmittel des TSV Neusäß, Zuschüsse der Stadt Neusäß sowie des Landratsamtes, Spenden und ein Darlehen werden.Die Pläne und den dafür benötigten Finanzrahmen ließ sich der 1. Vorsitzende nun in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung genehmigen – und stieß dabei auf breite Zustimmung: Das Konzept wurde fast einstimmig (1 Enthaltung) angenommen.Nun kann es losgehen, damit die Gäste ab dem kommenden Jahr nicht nur ein neuer Wirt, sondern auch ein neuer Look im Sportheim des TSV Neusäß erwartet.