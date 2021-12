Mit Hygienekonzept und Zeitplan, aber auch mit großem Erfolg: Prüfungen für Steppacher Kampfkünstler

Neusäß : Sportzentrum des TSV Steppach |

Am 04.12. fanden im Steppacher Dôjo wieder Prüfungen statt. Mit striktem Zeitplan und einem detaillierten Hygienekonzept konnten alle Prüfungen sicher durchgeführt werden. Neben den bereits etablierten Disziplinen Jiu-Jitsu und Kali wurden auch bei den Nami Budô Kids erstmals Prüfungen abgehalten.

Die Prüfungen sind für alle Kampfkünstler immer ein wichtiges Event, bei dem sie ihr Können unter Beweis stellen und die Früchte des harten Trainings ernten können. Unter normalen Bedingungen finden in Steppach mindestens zwei Mal jährlich Prüfungen statt, im Jahr 2021 gab es jedoch nur einen Prüfungstag, wie der Dôjoleiter Daniel Miller erklärt: “Wir haben das ganze Jahr über, wenn möglich, immer trainiert und so viel wie möglich herausgeholt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass es mit unserem großen Prüfungstag geklappt hat und wir einen passenden Rahmen bieten konnten.” Für die Prüfungen wurde ein eigenes Hygienekonzept entwickelt, wobei insbesondere ein detaillierter Zeitplan, der das Prüfungsgeschehen auf den Zeitraum von 09:30 bis 17:30 streckte, dafür sorgte, dass nie zu viele Personen im Raum waren.Der Prüfungstag begann mit den Nami Budô Kids. In der neu gegründeten Gruppe lernen die Kinder von vier bis sechs Jahren Grundtechniken mit Kampfsport-Bezug, verschiedene Selbstverteidigungstechniken und trainieren mit speziellen Bewegungsmustern ihre Koordination. Bei der ersten Prüfung für diese Gruppe traten bereits zehn Kinder an, um zu zeigen, was sie gelernt haben. Die Prüferin Melanie Keller zeigte sich mit der Leistung der Kleinsten sehr zufrieden: “Alle Übungen, die wir bisher trainiert haben, konnten die Kinder sehr gut zeigen und haben sich auch durch die kritischen Blicke ihrer Eltern nicht verunsichern lassen. Als Trainer freut uns das und bestätigt uns auch in unserem Konzept.”Ab Mittag ging es dann mit der Jiu-Jitsu Gruppe weiter. Die Prüflinge mussten neben Techniken aus der Fallschule auch anspruchsvollere Techniken wie Hebel, Würfe oder Schlag- und Verteidigungstechniken zeigen. Die Prüfer Daniel Miller und Lukas Höhnle achteten dabei sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendlichen und Erwachsenen auf die Präzision und die richtige Ausführung der Techniken. “Wir sind wirklich beeindruckt vom hohen Niveau der Prüfungen und stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler” lobt Lukas Höhnle, stellvertretender Abteilungsleiter. “Besonders freuen wir uns natürlich über die Prüfung von Anna Vossel zum Orangegurt, die neben ihrem eigenen Training auch das Trainerteam seit einiger Zeit unterstützt.” Ebenfalls den Orangegurt erreichten Sven Schulze und Simon Wittmann. Lisa Kinzl durfte sich über die erste bestandene Prüfung (weiß-gelb) und Mina Geranmayeh über ihren Gelbgurt freuen!Zum Ende des Prüfungstages standen dann noch die Prüfungen im Kali auf dem Programm. Daniel Miller legte selbst vor kurzem seine Prüfung zum zweiten Meistergrad im Kali ab und forderte seine Schüler ziemlich heraus. Neben Schlagmustern mit Doppel- und Einzelstock wurden auch Techniken zur Messerabwehr oder aus dem philippinischen Boxen gezeigt. Daniel Miller lobte hier die hohe Dynamik der Bewegungen, das gute Verständnis der Techniken und auch das theoretische Wissen und konnte drei glücklichen Prüflingen ihre Urkunden zur zweiten Phase im Kali überreichen.Nach den Prüfungen war der Tag für die Kampfkünstler aus Steppach aber noch nicht zu Ende. Abends fanden sich alle Mitglieder mitsamt Familien zur Online-Weihnachtsfeier zusammen. “Wegen der aktuellen Pandemie-Situation hielten wir eine Online-Weihnachtsfeier für die beste Lösung, um unsere Prüflinge zu feiern, das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen und uns auf ein hoffentlich gutes Jahr 2022 einzustimmen”, resümiert Daniel Miller. Für das nächste Jahr planen die Kampfkünstler aus Steppach bereits viele Veranstaltungen und bereiten sich akribisch auf die nächsten Prüfungen vor. Wenn Corona ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht, wird auch das 15. Jahr seit Gründung der Abteilung ein voller Erfolg.