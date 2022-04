Medaillenregen für das Schwimmteam Neusäß

Das STN sicherte sich den ersten Platz im Medaillenspiegel: bei insgesamt 53 Starts sammelten die Neusäßer 36 erste, acht zweite und zwei dritte Plätze.Vor allem der Nachwuchs war hier stark vertreten. Zu den fleißigsten Medaillensammlern gehörten Samuel Meyer und Elisa Odau ('12) beide konnten sich bei jedem ihrer Starts den ersten Platz sichern. Elisa überzeugte vor allem über die 100m Freistil und verbesserte in 01:25,54 ihre persönliche Bestzeit um sieben Sekunden.Die Aufbaumannschaft 1 war durch Hannah Ebner, Theresa Wienand, Anna Stöcker, Lorenz Leichtle (alle '13) und Elana Moreira dos Santos ('14) vertreten.Hannah, Theresa und Anna lieferten sich spannende Rennen und machten die Podestplätze meistens unter sich aus. Über 25m und 50m Freistil war das Podest sogar komplett in Neusäßer Hand.Lorenz (4x1.) und Elana (5x1.) konnten jeweils fünf Medaillen mit nach Hause nehmen.Luisa Peter ('12) und Emily Neugebauer ('10) mussten sich in starken Jahrgängen behaupten. Dennoch sicherten sich beide mit tollen neuen Bestzeiten eine Medaille über 100m Rücken.Die Leistungsmannschaft war mit vier Schwimmerinnen und Schwimmern vertreten.Besonders erfolgreich verlief der Wettkampf für Sebastian Wienand ('07).Er schwamm ausnahmslos Bestzeiten und machte einen besonders großen Sprung über 50m Schmetterling und 100m Rücken. Außerdem sicherte er sich bei jedem seiner Starts die Goldmedaille.Sein Bruder Maximilian ('10) beweist, dass er in den Freistilstrecken immer besser wird. Über 100m Freistil verbesserte er seine Bestzeit um 3 Sekunden und schlug in 01:11,31 an. Er sammelte ebenfalls drei erste Plätze.Felix Odau und Franziska Schiegg (beider '09) komplettierten die starke Medaillenausbeute mit jeweils vier Medaillen. Felix lieferte sich außerdem ein spannendes Rennen über 100m Brust und schwamm in 01:21,84 eine neue persönliche Bestleistung.Eine Woche zuvor startete ein kleines Team des Schwimmteam Neusäß beim International Swim Meeting in Erlangen.Felix Odau ('09)zeigte sich über 800m Freistil in Topform und verbesserte seinen eigenen, erst einen Monat alten,Vereinsrekord nochmal um sechs Sekunden. Mit 10:06,51 setzte er neue Maßstäbe.Ebenfalls stark verbessert zeigte er sich über 200m Brust, wo er seine Bestzeit um sieben Sekuden unterbieten konnte und das erste mal unter die Drei-Minuten-Marke schwamm.Tamara Eicher ('10) sicherte sich in ihrem Jahrgang viermal den ersten Platz und schwamm über 200m Rücken in 02:51,37 eine tolle neue Bestzeit.Über die Freistilstrecken verbessert zeigte sich Franziska Schiegg ('09). In 100m, 200m und 400m Freistil konnte sie ihre Bestzeiten teils deutlich unterbieten.