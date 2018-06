Der SV Ottmarshausen ehrte bei der letzten Jahreshauptversammlung seinen langjährigen Vorsitzenden und aktuellen Ehrenvorsitzenden in besonderer Weise.Die Vorbereitungen liefen als geheime Kommandosache. Max wunderte sich zwar über eine sehr gut besuchte Jahreshauptversammlung, soviele Mitglieder kommen sonst nur wenn ein neuer Vorstand gewählt wird, meinte er noch. Es lief alles wie immer. Der Vorstand moderierte die Versammlung. Als David Nebl als erster Vorsitzender die Veranstaltung gegen 21.15 Uhr beendete blieben alle sitzen. Dann stand Andreas Rauner auf und hielt eine bewegende Laudatio und je länger er redete, desto bewusster wurde dem einzigen Uneingeweihten ( Unserem Max ) es ging um Ihn. Am Ende der Laudatio als der Vorstand das neue Schild hochhielt, brandete ein Applaus mit stehenden Ovationen los. Der sichtlich gerührte Max Huber bedankte sich:,, Ich habe das alles doch nur für die Jugend gemacht und ich habe es gern gemacht!"Inzwischen ist das neue Schild montiert. Dank der Firma Steinmetz Huber ist das alte Vereinsemblem am Haus auch erneuert worden.Also wenn jemand fragt wo ist denn die Max Huber Sportanlage, heißt die Antwort:,, In Ottmarshausen ob am Berg..."