Neusäß : Turnhalle Grundschule Ägidius |

Liebes My-Heimat -Team,



im Februar startet Kinderyoga "kidding around yoga" beim TSV Neusäss.



Es wäre nett, wenn Sie den Hinweis veröffentlichen könnten.



Im Voraus vielen Dank.



Claudia Weigand













Die Turnabteilung des TSV Neusäss bietet Ihren Kindern im Alter von 5 – 10 Jahren die Möglichkeit, im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft ohne Zusatzbeitrag am Kurs teilzunehmen. (neue Mitglieder willkommen; Zehnerkarte ebenfalls möglich)









Kinderyoga „Kidding around Yoga“



ab 21.02.2018









Termin: Mittwoch 15.15 bis 16:15 Uhr



Ort: Ägidius Turnhalle, Bgm.-Kaifer-Str. 8 a









Anmeldung bei Kursleiterin Claudia Weigand



Tel 0821/2191504















Liebe Eltern,









als zertifizierte Kidding around Yoga (KAY) Lehrerin biete ich mit KAY einen interessanten Lehrplan an, der darauf abzielt Kinder zu motivieren, aktiv zu sein, Selbstvertrauen aufzubauen und um mit der ganzen Bandbreite von Emotionen umzugehen, die sie in ihrem Alltag erleben. KAY ist Stressmanagement für Kinder! Und ganz nebenbei vermitteln die kindgerechten Lieder in Englisch auch Spaß an der Fremdsprache.









Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schauen Sie sich die Webseite:



www.kiddingaroundyoga.com an und sehen Sie selbst,



warum Kidding around Yoga so beliebt ist.