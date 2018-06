Kampagne STADTRADELN - Neusäß radelt mit!

Neusäß : Neusäß |

Vom 7. bis 27. Juli wird in Neusäß fleißig für das Klima geradelt!

Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Erster Bürgermeister Richard Greiner freut sich, dass Neusäß an der Aktion teilnimmt. Er selbst fährt auch gerne Rad, „denn Radeln ist gesund, hält fit und führt vor allem auf der Kurzstrecke schnell ans Ziel!“. Er schätze es, dass man mit dem Fahrrad die Gelegenheit hat, auch mal kurz anzuhalten um mit Menschen, die man zufällig trifft, ins Gespräch zu kommen.

Jede/r kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Es gibt ein offenes „Stadt-Neusäß-Team“, dem wirklich jeder beitreten kann.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.stadtradeln.de/neusaess.