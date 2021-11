Junior Coach-Ausbildung am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß

Das „Justus“, das diese Fußball-Trainer-Ausbildung bereits zum siebten Mal in Folge in dieser Form – also im Rahmen des Sportunterrichts der Oberstufe als ein Projekt-Seminar, organisiert von StD Lukas Wolf – durchführt, ist eine von bundesweit etwa 200 Schulen, an denen Jugendliche zu jungen Trainern ausgebildet werden. Die Gesamtzahl der bundesweit bisher qualifizierten Jugendlichen beläuft sich auf ca. 20.000, am „Justus“ sind es immerhin inzwischen knapp 100 Coaches.Allgemein schafft der DFB-JUNIOR-COACH, als eine Säule der DFB-Qualifizierungsoffensive, eine Einstiegsmöglichkeit in die lizensierte Trainertätigkeit für fußballbegeisterte Schüler*innen ab 15 Jahren. Dabei werden diese in einer 40-stündigen Schulung an ausgewählten Ausbildungsschulen zum DFB-JUNIOR-COACH ausgebildet. Die Ausbildung wird von dem jeweils zuständigen Landesverband unterstützt und begleitet. Neben dem sportspezifischen Wissen wird besonderer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Die Teilnehmer*innen sollen früh die Möglichkeit bekommen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, Trainingserfahrung zu sammeln und Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln.Unter der Leitung von Alexander Böhm (DFB Stützpunkttrainer Augsburg) war demzufolge das oberste Ziel der Ausbildung am „Justus“, die Jugendlichen schnellstmöglich als Trainer bzw. Co-Trainer in die Vereine im Landkreis bzw. in der Stadt Augsburg zu bringen, um dort das Fußballangebot sowohl qualitativ als auch quantitativ zu verbessern.Bereits seit dem Saisonbeginn im Sommer 2021 haben die 16 Jugendlichen begonnen, ihre ersten Trainererfahrungen in verschiedenen Vereinen der Region (JFG Lohwald, Spvgg Westheim, Spvgg Auerbach/Streitheim, Spvgg Bärenkeller, SV Ottmarshausen, JFG Schmuttertal 07, SG Adelsried/Bonstetten, Spvgg Deuringen, TSV Schwaben Augsburg) zu sammeln und selbst Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln.Herzlichen Dank an dieser Stelle allen kooperierenden Vereinen, die das Zustandekommen dieses Projekts wiederum erst ermöglichen!Zur abschließenden Übergabe der Junior-Coach-Zertifikate kam am letzten Ausbildungstag im Oktober eigens der BFV-Kreis-Vorsitzende Thomas Künzel an die Schule, um den frisch gebackenen Trainern zu gratulieren, ihnen für den Einsatz zu danken und eine erfolgreiche Trainertätigkeit für die Zukunft zu wünschen. Im Rahmen dieser Ehrung erhielten auch die Junior Coaches aus dem Vorjahr, deren Ausbildung Corona bedingt unterbrochen werden musste, ihre Zertifikate.In der Zukunft kommen die Junior-Coaches – neben ihrer Vereinstätigkeit – auch im Rahmen des Wahlunterrichts Fußball für die 5.–7. Jahrgangsstufe am Justus-von-Liebig-Gymnasium zum Einsatz und können so auch hier einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt des Schullebens leisten.Darüber hinaus werden die jungen Trainer im Rahmen einer Hospitation noch die Möglichkeit haben, die Arbeit am Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg kennen zu lernen.